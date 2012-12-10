Мэр Нью-Йорка может купить издание Financial Times

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время Financial Times Group оценивается аналитиками в 1,2 миллиарда долларов. Несмотря на то что о нынешнем финансовом положении издания судить трудно, так как материнская компания Pearson не публикует отдельной отчетности для газеты, некоторые эксперты полагают, что Financial Times Group терпит убытки.



"Я полагаю, что, если Блумберг сделает невероятно выгодное предложение, они (руководство Pearson - ред.), вероятно, его примут. Но на данный момент нет никаких веских причин продавать издание", - сказал медиааналитик Liberum Capital в Лондоне Ян Уиттакер (Ian Whittaker).

Другим возможным претендентом на актив, по словам источников, является медиакомпания Thomson Reuters.

Pearson Plc. основан в 1884 году. В составе холдинга четыре подразделения, курирующих издательский бизнес по всему миру, а также выпуск деловой газеты Financial Times. Акции Pearson входят в индекс FTSE 100. Штаб-квартира холдинга, в котором трудятся 40 тысяч человек, находится в Лондоне.