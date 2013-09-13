Лукашенко получил Шнобелевскую премию

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, награды присуждались в 10 категориях.

Лауреатом Антинобелевской премии мира 2013 года стал президент Беларуси Александр Лукашенко. Как пояснили организаторы, он был удостоен награды за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники молча аплодировали. Беларусский лидер разделил награду с милицией страны, которая отметилась арестом за нарушение этого запрета однорукого человека.

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Антинобелевскую премию в категории «Археология» получила группа североамериканских ученых, которые исследовали действие пищеварительной системы человека на кости проглоченной им землеройки. Лауреатами Антинобелевской премии по психологии стали исследователи, выяснившие, что пьяные люди считают себя более привлекательными.

Премия в области инженерной безопасности была присуждена американцу Густано Пиццо, который изобрел приспособление, позволяющее обезвредить захватчика самолета и отправить его на парашюте в руки полиции. Объединенную награду в области биологии и астрономии получила международная группа ученых, выяснившая, что потерявшиеся навозные жуки могут отыскать дорогу домой, ориентируясь по положению Млечного Пути.

Лауреатами премии также стали ученые из Великобритании, Нидерландов и Канады, доказавшие, что чем дольше корова лежит на земле, тем больше вероятность, что она встанет в ближайшее время, а также выяснившие, что если корова встала, предсказать, когда она снова ляжет, крайне затруднительно.

Антинобелевская премия, также известная как Шнобелевская, вручается с 1991 года. Ее основателем является редактор юмористического журнала The Annals of Improbable Research («Анналы невероятных исследований») Марк Абрахамс. Шнобелевская премия традиционно вручается в сентябре, примерно за месяц до вручения Нобелевских премий.