СМИ: Спецслужбы могли прослушивать телефон Папы Римского
23:20, 30 октября 2013Мир
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Американские спецслужбы могли прослушивать телефонные разговоры Папы Римского Франциска
АНБ за год прослушало 46 млн телефонных звонков на территории Италии
Как передает Газета.Ru со ссылкой на сайт газеты Panorama, издание отмечает, что Агентство национальной безопасности с 10 декабря 2012 года по 18 января 2013 года прослушало 46 млн телефонных звонков на территории Италии.
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«Среди них вполне могли оказаться исходящие и входящие телефонные звонки Ватикана», - пишет газета.
Отмечается, что спецслужбы могли прослушивать Ватикан и позже, в период подготовки и проведения конклава. АНБ могло отслеживать звонки всех кардиналов, принимавших участие в конклаве, в том числе Хорхе Марио Бергольо, который был избран папой римским.
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