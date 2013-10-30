СМИ: Спецслужбы могли прослушивать телефон Папы Римского

Как передает Газета.Ru со ссылкой на сайт газеты Panorama, издание отмечает, что Агентство национальной безопасности с 10 декабря 2012 года по 18 января 2013 года прослушало 46 млн телефонных звонков на территории Италии.

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«Среди них вполне могли оказаться исходящие и входящие телефонные звонки Ватикана», - пишет газета.

Отмечается, что спецслужбы могли прослушивать Ватикан и позже, в период подготовки и проведения конклава. АНБ могло отслеживать звонки всех кардиналов, принимавших участие в конклаве, в том числе Хорхе Марио Бергольо, который был избран папой римским.