СМИ: В Риме - центр шпионажа АНБ

Об этом пишет Іnopressa.ru со ссылкой на статью в газете La Repubblica.

"С каждой новой деталью в рамках скандала datagate, появляется все больше вопросов, усиливается подозрение и нарастает негодование по поводу того, что американцы продолжают замалчивать факты, связанные с электронным шпионажем АНБ, защищая постыдные секреты, - говорится в статье. - Последние разоблачения пришли из Германии, где, как выяснилось, с 2002 года, иными словами, 11 лет, АНБ занималось мониторингом телефонных переговоров, а значит и жизни Ангелы Меркель. Отлеживались также средства связи министерств, штаб-квартир политических партий и агентств всего правительственного квартала Берлина. Операция носила кодовое название "Цель", имелось специальное подразделение S2C32 АНБ, занимавшееся мониторингом, его сотрудники имели дипломатическую аккредитацию в посольстве США в Берлине. В этой грязной и тайной работе они сотрудничали с французами".

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В 2010 году американцы имели около 80 шпионских центров по всему миру, из них 19 - в Европе: два в Германии и по одному во всех крупных столицах, Париже, Мадриде, Праге, Женеве и, естественно, в Риме, продолжает издание.

И это не секрет. Квалифицированные источники в национальной системе безопасности и премьер-министр Италии называют присутствие людей из АНБ "банальностью", правда, те же источники не скрывают нервозности по поводу возникающего вопроса: кто действительно может гарантировать, что люди из АНБ не осуществляли в Италии тайной деятельности, как их коллеги в берлинском посольстве?

Один из источников в правительстве Италии говорит: "Мы можем с уверенностью говорить лишь о том, что наши службы не принимали участия в электронной шпионской деятельности АНБ на нашей территории. Кроме того, американцы дали нам слово, что в Италии не осуществлялись операции в отношении правительственных чиновников или государственных структур".