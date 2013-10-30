Дом, где вырос Стив Джобс, признали достопримечательностью

Городская историческая комиссия единогласно проголосовала за придание одноэтажному белому зданию с темно-коричневой черепичной крышей нового статуса.

Власти полагают, что с принятием решения Лос-Альтос станет туристической "меккой" для поклонников "яблочной продукции", сообщает ИТАР-ТАСС.

В этот дом с тремя спальнями, построенный в 1952 году, на улице Крист-драйв семья Джобса переехала, когда он учился в седьмом классе.

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Главным же местом для фанатов Apple является гараж, где Джобс и его друг Стив Возняк разработали и собрали первые пятьдесят компьютеров Apple 1. Молодые люди практически все время проводили в самой первой "штаб- квартире" Apple, которую помог оборудовать отец Джобса.

Между тем, власти сообщили о решении с небольшой оговоркой. Дело в том, что владелицей объекта недвижимости является сестра Джобса - Патриция. Голосование о придании зданию исторического статуса было проведено без ее письменного разрешения. Родственница основателя Apple в течение 10 дней может опротестовать решение.