В Одессе поставят памятник Стиву Джобсу

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой установить скульптурную композицию «Спасибо, Стив!» выступили студенты и ректорат Одесской государственной академии технического регулирования и качества.

Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета поддержала идею студентов об установке за привлеченные средства 2-метрового памятника перед фасадом студенческого общежития по улице Новосельского, 74/76.

Как отметила глава комиссии - вице-мэр Одессы Елена Павлова, «мы сказали «да», потому что это очень актуально, свежо и своевременно. В век взрыва информационных технологий Стив Джобс - кумир молодежи, полностью изменивший мир. Это – талантливый изобретатель, в заслугах которого современному человеку сложно усомниться».

На сайте мэрии показан вид предложенной студентами скульптурной композиции.

Как сообщалось, Стивен Пол Джобс (24 февраля 1955 – 5 октября 2011) - американский предприниматель, дизайнер и изобретатель. Являлся сооснователем, председателем совета директоров корпорации Apple и получил широкое признание как харизматический пионер революции в области персональных компьютеров.

С.Джобс получил ряд наград и общественное признание за оказанное влияние на индустрию технологий и музыки.