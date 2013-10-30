В Европе похвалили Иран за переговоры с МАГАТЭ

"Пока речь идет еще не о конкретных вещах, а о совмещении философий. Здесь нужно определенное терпение, чтобы появились конкретные результаты, но самое главное, что стороны стали говорить обо всех вопросах, которые стоят в повестке дня, и это важное качественное изменение по сравнению с предыдущими раундами", - цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что "оказалась востребована философия пошагового подхода на основе взаимности". Под такой формулировкой обычно понимается постепенное смягчение санкций в отношении Ирана в обмен на большую открытость ядерной программы страны.

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Утром 28 октября состоялась встреча замминистра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и гендиректора МАГАТЭ Юкия Амано. После состоявшегося затем регулярного раунда переговоров 29 октября было объявлено, что следующий раунд состоится в Тегеране 11 ноября. При этом стороны не раскрывали детали "нового подхода", предложенного Ираном.

По словам дипломата, Иран предлагает "достаточно транспарентную программу в рамках уже имеющихся соглашений и практики МАГАТЭ", которая позволит инспекторам получить доступ к большему объему информации и расширить число посещаемых объектов. При этом согласовывавшийся в течение почти трех лет "структурированный подход"о характере доступа к ядерной программе Ирана "отходит на второй план", а целью становится наблюдение Ирана со стороны МАГАТЭ "в обычном режиме, как и все остальные страны", сказал дипломат.

О темпах продвижения переговоров можно будет судить по тому, кто возглавит делегацию МАГАТЭ на встрече 11 ноября, считает дипломат. Если это будет обычный уровень - то есть замгендиректора МАГАТЭ Теро Варьйоранта - то переговоры будут, скорее всего, носить "вялотекущий"характер. Если это будет более высокий уровень, то можно будет надеяться на скорые результаты.