Россия передала в эксплуатацию Ирану АЭС "Бушер"

"Сегодня была осуществлена передача первой иранской атомной станции в Бушере заказчику", - сказал представитель Росатома, сообщает РИА Новости.

Ранее глава организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи сообщил, что гарантийный срок эксплуатации станции продлится два года, в течение которых на АЭС будут работать российские специалисты. Ранее сообщалось, что передача энергоблока состоится 24 сентября.

Строительство атомной электростанции в Бушере было начато в 1974 году немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В августе 1992 года между правительствами России и Ирана было заключено соглашение о сооружении АЭС, а в январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока станции.

Физический пуск АЭС "Бушер"начался под контролем инспекторов МАГАТЭ 21 августа 2010 года, когда была осуществлена доставка ядерного топлива в реакторное отделение станции.

В мае 2011 года на энергоблоке проведены работы по выводу ядерной паропроизводящей установки на минимально контролируемый уровень мощности.