ЕС еще на год продлил санкции против Беларуси

Как передает РИА «Новости», об єтом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Такое решение принято в связи с тем, что не все политические заключенные были освобождены, и ни один из отпущенных на свободу не был реабилитирован, а ситуация с соблюдением прав человека, законности и демократических принципов в Белоруссии не улучшилась", - говорится в пресс-релизе.

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Совет ЕС также оставил в списке физических и юридических лиц, которым запрещен въезд в ЕС и чьи активы на территории сообщества заморожены, 232 физических лица и 25 компаний и предприятий.

Решение о продлении действия санкций вступит в силу 30 октября.

ЕС, заявляющий о нарушениях прав человека в Беларуси, ввел в отношении Минска санкции, ограничив въезд белорусских чиновников на территорию Евросоюза, и поставил условием улучшения отношений освобождение всех политзаключенных.