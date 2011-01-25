Украинцы требуют прекратить травлю журналистов в Беларуси

Движение «Стоп цензуре!» и общественная кампания “Новый гражданин” поддерживают заявление белорусской ассоциации журналистов относительно массовых нарушений прав журналистов, продолжающихся с 19 декабря 2010 года – дня выборов Президента Беларуси.

Об этом говорится в их заявлении, переданном УНИАН.

“Мы, украинские журналисты и представители общественных организаций, требуем освобождения из-под стражи наших белорусских коллег, прекращения притеснений, травли и запугивания журналистов, обеспечения права на свободное выражение мнений, а также получение, хранение и распространение информации”, - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, его авторы считают недопустимым проведение обысков, а также изъятие оборудования и носителей информации, и требуют вернуть белорусским журналистам их имущество.

Как отмечается в заявлении, по данным БАЖ, как минимум 27 журналистов были задержаны, более 20 журналистов пострадали в результате насильственных действий сотрудников милиции, 10 журналистов были привлечены к административной ответственности и задержаны на срок от 10 до 15 суток. Шестеро журналистов и членов белорусской ассоциации журналистов находятся под стражей после обвинения в организации массовых беспорядков и участия в них.

За решеткой удерживают журналистку «Новой газеты» (Россия) Ирину ХАЛИП, редактор сайта «Хартия-97» Наталию РАДИНУ, публициста Александра ФЕДУТУ, редактора газеты «Товарищ», члена правления БАЖ Сергея ВОЗНЯКА, членов совета белорусской ассоциации журналистов Павла СЕВЯРИНЦА и Дмитрия БОНДАРЕНКО. Им грозит наказание – до 15 лет лишения свободы.

Также состоялись обыски с изъятием техники в редакции газеты «Наша ніва» и квартире ее главного редактора, в белорусском ПЕН-центре, в редакции газеты «Борисовские новости» и в доме ее редактора, в квартире гомельской журналистки телеканала «Белсат» Ларисы ЩИРОКОВОЙ, в редакции Интернет-издания «Сильные новости», дома у журналистов Екатерины ТКАЧЕНКО, Анджея ПОЧОБУТА (Gazeta Wyborcza), Виктора ФЕДОРОВИЧА (БелаПАН); были допрошены редактор газеты «Новы час» Алексей КОРОЛЬ, шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана КАЛИНКИНА, журналист Ирина ЧЕРНЯВКА и т.д. Параллельно продолжаются процессы публичной дискредитации перечисленных выше людей, отмечается в заявлении.

Движение «Стоп цензуре!» и общественная кампания “Новый гражданин” убеждены, что такие действия будут иметь серьезные негативные последствия как для белорусского руководства, так и для страны в целом, поскольку могут привести к международной изоляции этого государства.