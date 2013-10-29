В Минске массово задерживают независимых журналистов

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, независимые журналисты Александр Борозенко и Мария Арцыбашева были задержаны сегодня во время проведения уличного опроса на тему молодежных организаций в Беларуси.

«Вышел сотрудник милиции метрополитена, задержал, приехали товарищи из Ленинского РУВД. После чего приехали сотрудники пресс-службы ГУВД, собирались отпускать, но потом, видимо, что-то изменилось, и нас доставили в Ленинское РУВД. Сейчас сидим, ожидаем в полном неведении. Ни мы, ни сотрудники не знаем, кто должен приехать», - рассказал Борозенко. Вскоре после этого он перестал отвечать на звонки.

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Это уже не первое задержание журналистов сегодня в Минске. Несколькими часами ранее на Кальварийском кладбище милиция задержала группу журналистов, освещавших акцию в память о жертвах тоталитаризма в Беларуси.

По информации РОО «Белорусская ассоциация журналистов», были задержаны Наталья Волокидо, Сергей Кравчук, Наталья Костюкевич (Беницевич), Денис Носов, Александр Корсаков. После выяснения личностей их отпустили.