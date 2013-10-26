Сайт АНБ США перестал работать

По данным сервиса downforeveryoneorjustme.com, интернет-представительство АНБ недоступно для всех пользователей.

Никаких сведений о причинах выхода из строя сайта АНБ и о том, является ли он следствием хакерской атаки, не поступало. Сайт не открывается уже несколько часов, пишет Лента.ру.

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В последнее время Агентство национальной безопасности упоминалось в связи с системой слежки за электронной перепиской и телефонными переговорами пользователей PRISM, о существовании которой рассказал бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Впоследствии из материалов, которые он передал журналистам, стало известно, что спецслужбы США также следили за перепиской лидеров мировых держав, в том числе президентов Бразилии и Мексики.

Сбой с доступом к сайту АНБ произошел ровно за сутки до митинга в Вашингтоне, округ Колумбия, под лозунгом «Прекратите за нами следить» («Stop Watching Us!»), посвященного деятельности АНБ. В рамках акции организаторы митинга планируют передать конгрессменам открытое письмо с требованием прекратить слежку за личной перепиской и проверить законность действий АНБ. Под письмом подписались более 500 тысяч человек.