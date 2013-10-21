Правоохранители преследовали смертницу в Волгограде

Как сообщает телеканал "Россия-24" со ссылкой на мать гражданского мужа террористки-смертницы, Дмитрий Соколов, который является гражданским мужем Асияловой, ушёл из дома 2 июня 2012 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно.

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В сюжете приводится информация о том, что Дмитрий пропал в районе станции метро Пражская при неизвестных обстоятельствах. Мать Соколова рассказала, что постоянно звонила Асияловой, её телефон оставался доступным, но подозреваемая постоянно отвечала, что ничего не знает. Последний раз мать Соколова связывалась с ней полгода назад, сообщает РИА Новости.

"Проверяли её органы, она уже мужу звонила: "Меня, говорит, по пятам проверяют, я ничего не знаю", — рассказала мать Соколова.

Взрыв в салоне автобуса "ЛиАЗ" произошел в понедельник в Красноармейском районе Волгограда (в районе остановки "Лесобаза"). В результате теракта погибли шесть человек, а также предполагаемая смертница. Порядка 30 человек были госпитализированы. По предварительным данным СК РФ, самоподрыв в автобусе совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Асиялова. Возбуждено уголовное дело о теракте.