Теракт в Волгограде совершила смертница-шахидка

В автобусе в Волгограде сработало взрывное устройство, закрепленное на женщине-шахидке. Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Валерий Сафонов, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, женщина была гражданской женой одного из боевиков. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.205 УК РФ /террористический акт/, ч.2 ст. 105 УК РФ /убийство/, ст. 222 УК РФ /незаконный оборот оружия/.

По теме: СМИ:В Волгограде из-за взрыва снимают с рейсов все маршрутки

МЧС России направляет самолет в Волгоград для эвакуации на лечение в Москву пострадавших при взрыве в автобусе. Об этом ИТАР-ТАСС сообщила официальный представитель министерства Ирина Россиус.

"В ближайшее время с подмосковного аэродрома "Раменское" в Волгоград вылетит самолет Ил-76, оборудованный пятью медицинскими модулями", - сказала она.

В эвакуации пострадавших будет задействована бригада медиков Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", врачи Отряда "Центроспас" МЧС России, оперативная группа МЧС и психологи.