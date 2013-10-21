СМИ: Франция вынесет проблему шпионажа США за Европой на саммит ЕС

Франция вынесет проблему американского электронного шпионажа за европейскими странами на саммит ЕС 24-25 октября. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел республики Лоран Фабиус по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран ЕС в Люксембурге, передает ИТАР-ТАСС.

"На саммите президент Французской республики потребует выработки единых европейских норм по защите личных данных в Интернете", - подчеркнул Фабиус.

Он подтвердил, что потребовал объяснений от своего американского коллеги Джона Керри и намерен обсудить с ним эту проблему на двусторонней встрече в Париже во вторник.

По теме: Премьер Франции возмущен и требует от США объяснений по инциденту с прослушкой

Посол США Чарльз Ривкин был вызван сегодня в МИД Франции в связи с публикацией газетой "Монд" данных о массовом прослушивании телефонных разговоров граждан республики Агентством национальной безопасности. Париж потребовал предоставить "в сжатые сроки веские доказательства того, что подобные действия более не производятся".

Также на важность создания эффективных защитных мер в сфере связи указал министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс: "Становится совершенно очевидным, что новые коммуникационные технологии требуют соответствующего законодательства. Абсолютно недопустимо, чтобы дружественная Франции страна вела разведывательную деятельность в ее отношении, или следила за другими европейскими странами".