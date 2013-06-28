Июньский саммит ЕС признан одним из самых спокойных за последние 13 лет

Об этом заявил председатель встречи Херман Ван Ромпей, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, это во многом является результатом жесткого требования идущей в сентябре на выборы Ангелы Меркель. Канцлер Германии рекомендовала не включать в повестку дня вопросы, способные вызвать явные разногласия.

«Саммит был продуктивным, центральными оказались вопросы социальной политики», - заверил Ван Ромпей.

«Мы приняли программу помощи в трудоустройстве молодежи в размере 8 млрд евро, при этом основная часть этой суммы должна быть потрачена уже в течение ближайших двух лет», - подчеркнул он.

«Мы обсуждали также конкурентоспособность и экономический рост. Затрагивался и вопрос о создании специальных контрактов между странами ЕС и руководящими структурами Евросоюза», - сообщил Ван Ромпей. «Подобной формы отношений еще не было в истории Союза», - подчеркнул он.

Нынешний саммит стал последним, прошедшим под председательством Ирландии. С 1 июля председательство в высших органах ЕС переходит на ближайшие шесть месяцев к Литве. Вильнюс еще никогда не выполнял подобных обязанностей.

Он также сообщил, что одним из важнейших приоритетов сообщества остается создание Банковского союза стран еврозоны.

В свою очередь, выступивший на пресс-конференции глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что «хотя сейчас экономическая ситуация в Евросоюзе лучше, нежели год назад, однако нельзя допускать самоуспокоенности». «Экономический рост еще очень слаб», - подчеркнул он.

Одним из важнейших решений саммита стало согласие на начало процесса по согласованию условий принятия Сербии в ЕС. Соответствующие переговоры между сторонами должны начаться не позднее января 2014 года.

Также было объявлено о запуске переговоров по соглашению о стабилизации и ассоциации с Косово. Вопрос о приеме этого этого самопрозглашенного государства пока не стоит на повестке дня сообщества, поскольку еще пять из 27 стран Евросоюза не признали его суверенитет.

Лидеры Евросоюза приветствовали присоединение с 1 июля к ЕС Хорватии, переговоры о приеме которой заняли 8 лет. В результате численность стран-членов Евросоюза увеличивается до 28. Они также поздравили Латвию с предстоящим 1 января 2014 года вступлением в еврозону.

«Этот исторический момент свидетельствует, что европейский проект не утратил привлекательности для народов Европы», - заключил Ван Ромпей. Он сообщил, что вместе с главой Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу отправится 30 июня в Загреб для участия в торжествах по случаю вступления в Евросоюз. Далее президент ЕС намерен посетить Белград и Приштину.