На Мексику надвигается мощный ураган, ведется эвакуация

Ураган уже достиг первой категории по международной 5-балльной шкале опасности и надвигается на западное побережье страны.

Как сообщили в воскресенье представители службы гражданской обороны, в ряде районов ведется эвакуация жителей из населенных пунктов, где проливные дожди могут спровоцировать сильные наводнения, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Тревога объявлена на западе и в центре Мексики на территории многих штатов, которые окажутся в зоне действия мощного циклона. Особые меры по обеспечению безопасности населения принимаются властями штата Герреро, который в сентябре уже сильно пострадал от тропического шторма "Мануэль" и до сих пор полностью не оправился от удара стихии.

По данным мексиканских метеорологов, эпицентр "Рэймонда" в настоящее время находится в 215 км к югу от курортного города Сиуатанехо на западном побережье Мексики и медленно продвигается на север. Ураган несет проливные дожди и сильные ветры, скорость которых достигает 120 км в час. Ожидается, что уже сегодня циклон наберет силу и достигнет второй категории опасности.