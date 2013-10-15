В Мексике - вспышка холеры, заболели более 150 человек

Число людей, заболевших холерой в Мексике, достигло 159, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральные власти.

Случаи заболевания зарегистрированы в пяти штатах страны, но большинство заболевших - в центральном штате Идальго (145). По словам министра здравоохранения Мерседес Хуан Лопес, всего было взято примерно 20 тысяч проб на холеру, из которых только 159 оказались положительными.

Власти уже приняли меры. В частности, сформированы специальные медицинские бригады, которые проинспектировали 20 тысяч домов.

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Точная причина распространения заболевания не установлена. Специалисты отмечают, что, вероятно, болезнь распространяется через неочищенную воду. За последние недели на Мексику обрушилось огромное количество осадков, принесенных ураганами "Ингрид" и "Мануэль". Власти призывают население использовать только очищенную воду.

Ранее министерство здравоохранения Мексики распространило предупреждение о необходимости отслеживать случаи заболевания холерой. Эта превентивная мера была связана с зафиксированными в штате Идальго первыми случаями заболевания, один из которых - с летальным исходом.

Последняя эпидемия холеры была отмечена в Мексике в 90-х годах прошлого века. С 1991 года по 2001 год было выявлено около 46 тысяч случаев заболевания, скончались 552 человека.