После оползня в Мексике 58 человек пропали без вести (фото)

В конце прошлой недели сразу два тропических шторма "Ингрид"и "Мануэль" одновременно обрушились на Мексику сразу с двух сторон - с Атлантического и Тихого океанов. Грязевой поток накрыл часть населенного пункта в штате Герреро, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое приводит заявление президента страны Энрике Пенья Ньето.

Президент заявил, выступая на местном телевидении, что спасатели проведут поиски людей, которые могут находиться под завалами, образовавшимися в результате схода оползня.

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Метеорологи свидетельствуют, что в последний раз такой одновременный удар стихий наблюдался в Мексике в 1958 году.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 80 человек. Имуществу и жилью почти 240 тысяч человек причинен серьезный ущерб. Общее же число пострадавших от тех или иных последствий стихии достигает 1,2 миллиона человек. Серьезно пострадал курортный город Акапулько, куда в понедельник вылетел президент страны Энрике Пенья Ньето для изучения ситуации на месте. Министры его правительства отправились в другие пострадавшие штаты, чтобы руководить спасательными и восстановительными работами.