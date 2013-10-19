СБ ООН призвал увеличить число женщин в миротворческих силах

СБ ООН, отмечается в документе, также призывает при подготовке миротворцев делать упор на вопросы "предотвращения сексуального и гендерного насилия". Резолюция отмечает необходимость "непрерывных усилий по устранению препятствий в плане доступа женщин к правосудию в условиях конфликта или постконфликтных ситуациях", пишет РИА Новости.

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Резолюция была принята на открытом заседании Совета Безопасности о положении женщин в области поддержания мира и безопасности.

СБ ООН подтвердил, что "расширение прав и возможностей женщин и девочек и гендерное равенство имеют чрезвычайно важное значение для усилий по поддержанию международного мира и безопасности". При этом совет обещал уделять этому вопросу более важное внимание в последующей работе.