Пользователи iOS 7 пожаловались на приступы морской болезни

Проблеме посвящена отдельная ветка на форуме Apple. Открывший обсуждение пользователь под ником Ensorceled заявил, что анимации в iOS 7 вызывают у него «тошноту и головную боль», сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Verge.

По его словам, аналогичные ощущения он испытывает, когда пытается читать в машине. С его словами согласились еще сорок пользователей.

Другие комментаторы рассказали, что наблюдали у себя «сильное головокружение», «боль в глазах» и «сонливость». Все они полагают, что неприятные ощущения обусловлены использованием iOS 7. Среди людей, разместивших жалобы на форуме, есть как владельцы iPhone, так и владельцы iPad.

iOS 7, вышедшая 18 сентября 2013 года, внешне отличается от предыдущих версий операционной системы более тонким шрифтом, «плоскими» иконками, эффектом параллакса (обои меняют положение, если наклонять устройство) и анимациями при открытии и закрытии приложений, папок и меню.

В меню «Настройки» в iOS 7 в разделе «Универсальный доступ» есть инструмент «Уменьшение движения», который позволяет отключить эффект параллакса. Выключить анимацию в настройках нельзя. Ряд пользователей, участвующих в дискуссии на форуме Apple, заявили что предпочли вернуться к iOS 6 — предыдущей версии операционной системы.