В сети появилось видео нападения на торговый центр в Кении

На записи видно, как террористы входят в торговый центр, стреляя из автоматов, как они передвигаются по этажам и по супермаркету. Помимо прочего в объективы камер попал момент, как один из нападающих стреляет в лежащего мужчину, сообщает Lenta.ru.

Видео, обнародованное CNN, длится около трех минут. Всего же в распоряжении телеканала оказалось несколько часов записей с камер наблюдения, на которых видно, как террористы говорят по телефону, молятся или обыскивают торговый центр.

На записях запечатлены только четверо террористов, отмечает CNN. В то же время кенийские власти рассказывали о 10-15 нападавших.

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Ранее сообщалось, что среди нападавших были члены сомалийской общины из США, Финляндии, Канады и Великобритании. Также, по данным СМИ, в нападении участвовала британка Саманта Льютуэйт, вдова террориста Джермена Линдси, взорвавшего в 2005 году бомбу в лондонском метро.

Террористы атаковали торговый центр в кенийской столице Найроби 21 сентября 2013 года, захватив несколько сотен заложников. Военным удалось освободить заложников спустя четыре дня. Всего в результате атаки погиб 61 заложник, а также шестеро военных. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская группировка «Аль-Шабаб», объявив атаку местью за военные операции кенийцев из состава миротворческого контингента Сомали.

Опубликованная CNN видеозапись (Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру детям и людям с неустойчивой психикой)