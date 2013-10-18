Британский коронер признался, что крал деньги в домах умерших

Пятидесятисемилетний коронер из графства Глостершир на заседании Королевского суда лондонского района Саутуорк признал себя виновным в 24 случаях краж на общую сумму в 2 миллиона фунтов стерлингов, пишет РИА Новости.

Признанию предшествовало полицейское расследование. "Обвиняемому было предъявлено огромное количество доказательств", — рассказал журналистам детектив Дейв Селлвуд.

По теме: В Британии украинцу официально предъявлено обвинение в убийстве

"Он воровал, когда хотел и что хотел. Его приглашали на утверждение завещания и опись имущества, а он, вместо того, чтобы все отдать бенефициарам, воровал часть денег… Он жил явно не по средствам — регулярно плавал в круизы, питался в дорогих ресторанах, ездил в отпуска, купил себе дом в деревне. По всем признакам он жил на широкую ногу, а позволить он себе это мог, только воруя у клиентов", — пояснил Селлвуд.

После приговора, который, как ожидается, будет оглашен 28 ноября, Крикмору, возможно, еще предстоит трибунал, о чем объявило Управление по регулированию деятельности в сфере оказания юридических услуг.