СМИ: Судно охотников за пиратами с украинцем на борту задержано в Индии

Индийская береговая охрана задержала в пятницу ночью следовавшее под флагом Сьерра-Леоне судно охраны от пиратов Seaman Guard Ohio, на борту которого находились 25 вооруженных человек, в том числе 14 граждан Эстонии и украинец, сообщает РИА Новости со ссылкой на Эстонское телевидение.

Судно принадлежит американской фирме AdvanFort, его команда не смогла объяснить, почему корабль вошел в воды Индии вблизи порта Тутикорина, пишет индийская газета The Hindu. Как утверждают индийские власти, у находившихся на борту судна людей не было необходимых документов на огнестрельное оружие.

Индийские власти выясняют также, могло ли судно участвовать в незаконной перевозке оружия. Команда заверила, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся у них оружие легально. По данным портала мореходства Maritime Bulletin, на борту судна находились 14 эстонцев, шесть британцев, четыре гражданина Индии и один украинец.

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Военные моряки Эстонии участвовали в операции Европейского союза "Аталанта"по защите судов от сомалийских пиратов с 2010 года. Всего в ней было задействовано пять команд сопровождения судов, каждая численностью по 10 человек. Эстонские моряки базировались на боевых кораблях Германии и Франции.

В мае нынешнего года Эстония завершила участие в операции "Аталанта". Однако в регионе продолжают работать охранниками судов десятки эстонцев, которых нанимают частные компании.