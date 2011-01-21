Пираты – неофициальная береговая охрана Сомали

Сомалийский парламент не принял закон согласно которому пиратство приравнивалось бы к преступлению, сообщает корреспондент Би-би-си.

Некоторые парламентарии заявили, что пираты – это неофициальная береговая охрана страны, и они оберегают территориальные воды Сомали от иностранных рыболовецких судов.

Ранее, Международное морское бюро сообщило, что в 2010 году сомалийские пираты захватили рекордное количество иностранных кораблей – 1181.