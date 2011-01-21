Пираты – неофициальная береговая охрана Сомали
02:25, 21 января 2011Мир
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Парламент не принял закон против них
Сомалийский парламент не принял закон согласно которому пиратство приравнивалось бы к преступлению, сообщает корреспондент Би-би-си.
Некоторые парламентарии заявили, что пираты – это неофициальная береговая охрана страны, и они оберегают территориальные воды Сомали от иностранных рыболовецких судов.
Ранее, Международное морское бюро сообщило, что в 2010 году сомалийские пираты захватили рекордное количество иностранных кораблей – 1181.
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