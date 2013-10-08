Водитель, остановленный московской ДПС, достал пистолет и застрелился

Московские полицейские остановили автомобиль, который двигался по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы. Во время проверки водитель внезапно достал оружие и застрелился.

«Сегодня днём на посту ДПС на Волгоградском проспекте сотрудники ГИБДД Юго-Восточного округа Москвы остановили для проверки документов подозрительный автомобиль», - сообщил RT представитель ГУ МВД России по Москве.

Полицейские начали проверку машины по базам данных. В этот момент водитель совершил суицид.

Читайте также: В Луганской области застрелился милиционер

«Мужчина, находившийся за рулём проверяемого автомобиля, из неустановленного оружия причинил себе огнестрельное ранение, от которого скончался на месте», - сообщил сотрудник пресс-службы московской полиции.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.