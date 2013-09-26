В Луганской области застрелился милиционер

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

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По ее словам, тело обнаружил сын милиционера. Погибшему было 37 лет, у него осталась жена и двое детей.

«На данный момент выясняются мотивы содеянного. На месте работают сотрудники областной прокуратуры, милиции. В руке у погибшего был пистолет. Выстрел был произведен в висок», - сообщила Погукай.