Беларусь не нашла опасных компонентов в продукции Roshen

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили во время онлайн-конференции, состоявшейся сегодня на сайте Госстандарта Беларуси.

Согласно информации, инспекции Госстандарта в июле-августе 2013 года провели мониторинги и проверки соблюдения требований законодательства и технических нормативных правовых актов при реализации 295 наименований кондитерских изделий, произведенных на фабриках кондитерской корпорации Roshen.

«В результате испытаний, проведенных в аккредитованных лабораториях, по показателям безопасности (наличие токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, содержание свинца, кадмия, ртути, мышьяка; микробиологические показатели), нарушений не было выявлено», - отметили в комитете.

При этом, в сфере обращения продукции были выявлены случаи реализации кондитерских изделий с истекшими сроками годности. Были случаи отсутствия документов о подтверждении соответствия и качественных удостоверений, а также нарушения по маркировке продукции.

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«В настоящее время Госстандарт проводит мониторинги и проверки при реализации всей кондитерской продукции в Беларуси», - подчеркнули специалисты во время онлайн-конференции.

Как сообщал УНИАН, Россия объявила о запрете на поставки продукции Roshen 29 июля 2013 года. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, в них был найден канцероген бензопирен. Были даны указания таможенным органам о запрете ввоза на территорию России кондитерских изделий этой компании.

Справка УНИАН. Международная корпорация Roshen производит около 200 видов продукции. Общий объем производства составляет 450 тыс т в год.

Ее фабрики находятся как в Украине, так и в России, Литве и за пределами бывших советских республик - в Венгрии. На экспорт Roshen отправляет 18 тыс т сладостей, из них около половины приходится на Россию. В самой Украине компания занимает 26% рынка.