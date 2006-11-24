Убийство Политковской и отравление Литвиненко – звенья одной цепи

Александр Гольдфарб, друг умершего в лондонской больнице Александра Литвиненко, заявил Газете.ру, что за этим отравлением «стоят именно специальные службы России, обладающие и ресурсами, и навыками, и мотивом».

«У самого Литвиненко вообще не было никаких сомнений по этому поводу, он об этом все время говорил, – утверждает Гольдфарб. - На мой личный взгляд, его убийство – часть систематической кампании расправ с наиболее последовательными и яркими критиками режима и ФСБ в частности. Убийство Анны Политковской и отравление Литвиненко – звенья одной цепи.

Ни Политковская, ни Литвиненко не интересовались политикой в широком смысле, они писали о Чечне, взрывах домов, о преступлениях спецслужб. Где-то здесь лежат интересы тех, кто его убил. Взрывы домов в Москве, симпатии к чеченскому сопротивлению, которые он не скрывал, его книжки».

Бывший агент ФСБ, бизнесмен Андрей Луговой, по мнению Гольдфарба, может быть и непричастным к отравлению Литвиненко.

«…хотел бы уточнить: я Андрея ни в чем не обвиняю, а то он заявил Times, что я обвинил его в убийстве. Я просто говорю, что у них состоялась встреча и она, эта встреча, по определению под подозрением. У Литвиненко в тот день были две встречи, но как минимум одна из них должна быть безобидной.

Единственный человек, кто мог опознать присутствовавшего на встрече, был Литвиненко. Россия могла бы дать фотографии Дмитрия Ковтуна, а Литвиненко – опознать его. Но это не было сделано».