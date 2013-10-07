Турция отгородится от Сирии 2-метровой стеной

Турция начала строительство стен на участках границы с Сирией, которые наиболее часто пересекают нелегалы. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает агентство Reuters.

Строительство началось в окрестностях города Нусайбин, неподалеку от сирийского города Камышлы, где проживает много курдов и нередко происходят столкновения различных сил, участвующих в гражданской войне. По данным турецких властей, именно в этой области перейти границу чрезвычайно просто.

Высота стены составит два метра, а на ее верху будет закреплена колючая проволока, пишет Hürriyet Daily News. Какова будет длина данного участка ограждения, пока не сообщается.

Ранее также стало известно о планах Анкары по строительству стены на другом участке границы в провинции Хатай. Здесь длина заграждения составит 2,5 километра. Общая протяженности турецко-сирийской границы составляет более 800 километров.

Обстановка на сирийско-турецкой границе обострилась из-за того, что в Сирии с 2011 года идет гражданская война. В Турции находится около 500 тысяч беженцев из зоны конфликта. Вместе с ними границу нередко нелегально пересекают сирийские повстанцы и боевики, а также контрабандисты. Более того, бои в Сирии иногда идут в непосредственной близости от границы с Турцией. В Анкаре считают, что все это создает серьезную угрозу безопасности страны.