В России мужчина ранил стамеской и облил бензином людей в офисе

"Мужчина зашел в приемную и почти сразу молча начал поливать бензином все вокруг себя. После того, как его попытались остановить, он острым предметом, очень похожим на строительный инструмент, порезал трех сотрудников, нанеся им глубокие раны", - сообщил РИА Новости коллега пострадавших.

После этого остальным сотрудникам учреждения удалось скрутить нападавшего.

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Полиция приехала достаточно быстро и увезла нападавшего в отделение, отметил собеседник агентства. Раненых забрала карета интенсивной терапии. На месте ЧП работают следователи.

Как сообщил представитель городского УМВД, полиция подозревает мужчину в хулиганстве.

По данным полиции, мужчина пришел жаловаться на плохое медицинское обслуживание, но при этом заранее взял с собой стамеску.

"Подозреваемому 50 лет, он нанес стамеской две колото-резаные раны охраннику. Ранения рук и ног получили еще два человека. Полицейские проводят проверку по факту хулиганских действий", - сказал собеседник агентства.

Он пока не располагает информацией, почему мужчину подозревают именно в хулиганстве.