На Полтавщине больной «белой горячкой» порезал милиционера и скрылся
В Полтавской области ранен милиционер, который сопровождал с бригадой медиков больного в психдиспансер.
Вчера у Лубенского областного наркологического диспансера житель Чернухинского района, выходя из автомобиля скорой помощи, ударил ножом в живот милиционера, который сопровождал бригаду врачей.
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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, мужчину везли в медучреждение для лечения, ведь он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел все признаки «белой горячки». После нападения на милиционера он с места происшествия скрылся. Однако уже через 2 часа он был задержан в пгт Чернухи.
27-летнего старшину милиции с проникающим ножевым ранением госпитализировали в местную больницу.
Лубенская межрайонная прокуратура открыла криминальное производство по ст. 345 уголовного Кодекса Украины за покушение на жизнь работника милиции. Начато следствие.
Прокуратура также внесла ходатайство в суд об избрании гражданину меры пресечения - взятие под стражу.