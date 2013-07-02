На Полтавщине больной «белой горячкой» порезал милиционера и скрылся

Вчера у Лубенского областного наркологического диспансера житель Чернухинского района, выходя из автомобиля скорой помощи, ударил ножом в живот милиционера, который сопровождал бригаду врачей.

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Как сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, мужчину везли в медучреждение для лечения, ведь он находился в состоянии алкогольного опьянения и имел все признаки «белой горячки». После нападения на милиционера он с места происшествия скрылся. Однако уже через 2 часа он был задержан в пгт Чернухи.

27-летнего старшину милиции с проникающим ножевым ранением госпитализировали в местную больницу.

Лубенская межрайонная прокуратура открыла криминальное производство по ст. 345 уголовного Кодекса Украины за покушение на жизнь работника милиции. Начато следствие.

Прокуратура также внесла ходатайство в суд об избрании гражданину меры пресечения - взятие под стражу.