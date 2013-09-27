Президент Литвы в ООН пожаловалась на давление России

Об этом заявила президент балтийской республики Даля Грибаускайте, выступая на 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, не называя прямо Россию.

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По ее словам, страны Балтии за 20 лет независимости столкнулись с торговыми ограничениями, введением запрета на продукцию, манипулированием ценами на энергоносители, давлением и открытым унижением в информационном пространстве, пишет РИА Новости.

"Даже Литва, которая сегодня занимает пост председателя Совета Европейского союза и, казалось бы, уже успешно утвердила свой выбор, подвергается не меньшему давлению. Препятствия для путешествующих людей на границе, необоснованные задержки при перевозке грузов, "молочная война" — это всего лишь несколько самых свежих примеров", — заявила Грибаускайте с трибуны Генассамблеи.

Она отметила, что трудно выбирать, когда за свой свободный выбор вместо поддержки и советов в адрес страны поступают угрозы поднять цены на газ или остановить торговлю. "При таком давлении трудно проводить реформы, которые расширяют права членов общества и открывают для них возможность участвовать в процессе создания государства", — сказала президент Литвы.

По данным литовской стороны, с 30 августа на пунктах погранконтроля между Литвой и Калининградской областью российская сторона усиленно начала досматривать исключительно зарегистрированные в Литве легковые автомобили, следующие в обоих направлениях, а с 11 сентября начала детально проверять и грузовики, страна загрузки которых — Литва.

Кроме того, Роспотребнадзор предъявляет претензии к литовским производителям молочной продукции, поскольку в ней были найдены следы антибиотиков.