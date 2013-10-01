Мэр мексиканского городка застрелился на глазах у подчиненных

Трагедия произошла в мексиканском штате Сакатекас. Глава муниципального совета города Тепетонго Карлос Роблес покончил с собой прямо на глазах у своих подчиненных, пишет Комсомольская Правда со ссылкой на газету Terra Mеxico.

Явившись утром на работу, Роблес сразу же пришел в подразделение, отвечающее за обеспечение общественного порядка. Находившихся там сотрудников мэр попросил предъявить для осмотра личное оружие. Когда это требование было выполнено, Роблес взял у одного из полицейских пистолет, приставил его к своей голове и нажал на курок.

Мэр погиб на месте.

В настоящий момент причины самоубийства чиновника выясняются. Четких версий пока нет - известно только, что несколько лет назад у Роблеса похитили сына, за освобождение которого пришлось заплатить выкуп.