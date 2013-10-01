СМИ: Атакованный исламистами ТЦ в Кении потом "обчистили" военные

Предприниматели заявили о пропаже лежащих на прилавках мобильных телефонов, ювелирных украшений, компьютеров и наличных денег из кассовых аппаратов. В ресторане при подвегшемуся нападению ТЦ пропали бутылки с алкоголем. Владельцы магазинов, часть которых принадлежит израильским бизнесменам, утверждают, что за мародерством, вероятно, стоят военнослужащие, но у них пока нет доказательств, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Один из очевидцев сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что он видел, как солдат достал из кармана убитого человека пачку сигарет. Другой предприниматель сообщил, что в суматохе были также "обчищены" оставшиеся бесхозными сумки посетителей. По словам владельца книжного магазина, книги не украдены.

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Министр внутренних дел Джозеф Оле Ленку (Joseph Ole Lenku) был проинформирован о случаях мародерства. "Те, кто виновен в кражах, пойдут под суд", - пообещал министр. Два месяца назад кенийских военнослужащих уже обвиняли в мародерстве после пожара в аэропорту Найроби, отмечает Sky News.

Напомним, группа вооруженных людей 21 сентября напала на посетителей фешенебельного торгового центра Westgate в столице Кении Найроби. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Аш-Шабаб", связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида". По официальным данным, погибли 67 человек, из 200 спасенных за медицинской помощью обратились 175 человек.

Сразу после нападения террористов, военные оцепили здание ТЦ и не пускали туда никого. Зачистка ТЦ завершилась в прошлую среду, однако предпринимателям удалось попасть в здание намного позже, только к концу понедельника многие смогли вывезти свой товар из магазинов.