Армия Кении заявила об освобождении большинства заложников в Найроби

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные источники.

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Агентство не приводит точного числа освобожденных людей. Ранее сообщалось, что в заложниках у 10-15 боевиков оказались 30 человек, пишет РИА Новости.

Представители армии также заявили, что большая часть здания очищена от боевиков и операция по их ликвидации близка к завершению.

Кенийские силовики начали заключительный этап контртеррористической операции несколько часов назад. Власти страны обещали закончить операцию в ночь на понедельник.

Как сообщалось, в субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Уэстгейт (Westgate) в Найроби.

Очевидцы сообщали, что перед тем как открыть огонь по безоружным людям нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам.

Позднее ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида " группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"). Соответствующее заявление было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter.

По данным МВД Кении, жертвами террористического нападения стали не менее 59 человек, около 200 ранены, среди погибших — члены президентской семьи, а также иностранные граждане, включая американцев и канадцев.