В Техасе столкнулись три грузовых поезда

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

По данным экстренных служб города Амарилло, по информации врачей, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

По теме: Опубликована съемка крушения поезда в Испании (видео)

Власти уже подтвердили отсутствие в составах опасных грузов, специалисты осматривают локомотивы на предмет утечки топлива. Эвакуация местных жителей не проводится.

Точная причина аварии пока не установлена. По факту инцидента начато расследование.