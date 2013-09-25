В Техасе столкнулись три грузовых поезда
16:01, 25 сентября 2013Мир
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Четыре человека получили травмы в результате столкновения трех грузовых поездов на северо-западе американского штата Техас
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
По данным экстренных служб города Амарилло, по информации врачей, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
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Власти уже подтвердили отсутствие в составах опасных грузов, специалисты осматривают локомотивы на предмет утечки топлива. Эвакуация местных жителей не проводится.
Точная причина аварии пока не установлена. По факту инцидента начато расследование.
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