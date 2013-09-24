В Польше школьник отдал украинцу утерянный бумажник с кругленькой суммой

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польской полиции, случай произошел в 5-тысячном местечке Ясеница на юге Польши.

"Парень нашел бумажник по пути в школу. Он заметил его в луже на автобусной остановке. В нем было большое количество наличных и документы", - отметили в полиции.

Подросток сразу сообщил о находке своим родителям, которым удалось найти в бумажнике контакты владельца.

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В полиции отметили, что украинец, утерявший бумажник, работает в Польше на строительстве.

"Уже 1,5 года работает, ремонтируя крыши, и откладывает каждую заработанную копейку для своей семьи, которая осталась в Украине. Владелец бумажника был очень благодарен парню за то, что он вернул находку, и не смог скрыть удивления и растроганности его поступком", - рассказали в полиции.

Как сообщает польская радиостанция RMF FM, подросток, которого зовут Филипп, не сомневался, что бумажник нужно отдать. "Это было не мое, и я сразу понимал, что необходимо отдать бумажник", - сказал он.

Радиостанция отмечает, что украинец был очень удивлен, когда ему позвонили, потому что даже не успел сориентироваться, что потерял бумажник.

RMF FM добавляет, что украинец носил при себе все деньги, которые ему удалось заработать с тех пор, как он приехал в Польшу.

Гражданин Украины в знак благодарности отдал парню 10% найденной суммы.