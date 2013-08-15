В Днепропетровске пьяный водитель сбил на остановке двух мужчин: один погиб

В среду, 14 августа, в 20.30 на проспекте Петровского в Днепропетровске водитель автомобиля «Мицубиси лансер» сбил двух людей, которые стояли на остановке общественного транспорта.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью УГАИ в Днепропетровской области Владимир Лебедев, 45-летний мужчина погиб на месте, 46-летний мужчина госпитализирован с тяжелыми травмами.

По словам Лебедева, 32-летний водитель иномарки скрылся с места ДТП. Заехав во двор жилого дома поблизости, злоумышленник бросил собственный автомобиль и пытался скрыться, но был задержан сотрудником ППС, который в тот момент не состоял на службе, а проходил мимо. Правоохранитель задержал водителя и вызвал патруль ГАИ.

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«Задержанный водитель иномарки был с явными признаками алкогольного опянения, - сообщил Лебедев.

В настоящее время проводятся следственные действия.