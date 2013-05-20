Аферисты из Украины «разводили» белорусов по сценарию «выпавший кошелек»

Об этом УНИАН сообщили в управлении уголовного розыска ГУВД Минского горисполкома.

«В конце прошлой недели за три дня было зафиксировано семь однотипных случаев мошенничества в отношении женщин 45-60 лет: два – в Гомеле, два – в Жлобине, три – в Минске. В преступлениях подозреваются граждане Украины, которые два года назад уже совершали в белорусской столице подобные аферы», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, во всех случаях преступник подходил к жертве, демонстрировал кошелек с находившимися внутри деньгами, утверждал, что это потерял пробегавший мимо молодой мужчина, и предлагал разделить деньги. В момент разговора к ним подходил второй преступник и утверждал, что ему указали на них как на лиц, нашедших утерянные им деньги – около 2 тыс. долларов. Первый преступник отрицал факт находки. Второй просил подождать некоторое время. В этот момент первый преступник передавал кошелек потерпевшей, просил подождать, пока он во всем разберется, при этом требовал дать ему в качестве залога изделия из золота и другие ценные вещи. После этого злоумышленники скрывались. В кошельке вместо денег потерпевшие находили фрагменты газеты.

«У нас есть сведения, указывающие на причастность к мошенничеству трех граждан Украины, которые передвигаются по территории Беларуси на автомашине «Шкода» с украинскими номерами», - отметили в управлении уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома.