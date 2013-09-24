В России в результате катастрофы Cу-25 погиб пилот

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны РФ, «поиски пилота продолжались всю ночь. Сегодня утром в 8.32 мск наземной поисково-спасательной группой в районе падения самолета Су-25 обнаружено тело погибшего летчика. По докладу с места происшествия, пилот отвел машину от ближайшего населенного пункта и пытался посадить ее на грунт. От соприкосновения с землей самолет взорвался».

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23 сентября в 20.17 мск во время планового учебно-тренировочного полета пропала отметка на средствах отображения радиолокационного контроля от самолета Су-25 Южного военного округа. В 21.05 поисковая группа обнаружила место падения Су-25. По предварительным данным, с самолетом в воздухе произошла нештатная ситуация. Полет выполнялся без боекомплекта с аэродрома «Приморско-Ахтарск» Краснодарского края. На месте падения разрушений нет.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося в районе авиакатастрофы работает комиссия Минобороны России.