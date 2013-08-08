В России в результате крушения вертолета погиб украинец

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Следственного комитета РФ, по версии следствия, 6 августа 2013 года вертолет Robinson R-44, находившийся в лизинге у ООО «Витим-Лес», следовал из города Киренска, куда на нем был доставлен нуждавшийся в медицинской помощи работник предприятия, в поселок Давыдово, где располагается производственная база ООО «Витим-Лес».

«На борту вертолета находились два человека – пилот Артур Ассадулин и пассажир Василий Зазульчак, гражданин Украины. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку, вследствие чего получил значительные повреждения. Находившиеся на борту люди погибли», - говорится в сообщении.

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Следствием назначены судебно-медицинские экспертизы тел двух погибших, которые доставлены в город Киренск. Проведена процедура их опознания. В ООО «Витим-Лес» изъяты летная документация, техническая документация на вертолет, а также документы, подтверждающие право владения им. В качестве основных причин произошедшего следствием рассматриваются неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотирования. В ближайшее время ожидается прибытие на место происшествия комиссии Межгосударственного авиационного комитета.

Также следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) в Киренском районе Иркутской области продолжается осмотр места крушения вертолета Robinson R-44.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств авиакатастрофы. Расследование уголовного дела продолжается.