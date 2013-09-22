Бойня в элитном ТЦ в Найроби: убиты 43 человека, около 200 ранены (видео)
10:54, 22 сентября 2013Мир
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В субботу вооруженные люди напали на посетителей торгового центра в Найроби, столице Кении. По последним данным, в результате атаки погибли 43 человека, около 200 получили ранения.
Очевидцы сообщали, что нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам. По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра Westgate. Боевики использовали автоматы и гранаты.
"По последним данным, подтверждена гибель 43 человек, более 200 получили ранения", - цитирует Франс Пресс представителя Красного креста Аббаса Гуллета, сообщает РИА Новости.
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Противостояние группы боевиков с полицейскими и военнослужащими продолжается, в воскресенье утром в ТЦ слышна стрельба
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