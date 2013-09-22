Бойня в элитном ТЦ в Найроби: убиты 43 человека, около 200 ранены (видео)

Очевидцы сообщали, что нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам. По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра Westgate. Боевики использовали автоматы и гранаты.

"По последним данным, подтверждена гибель 43 человек, более 200 получили ранения", - цитирует Франс Пресс представителя Красного креста Аббаса Гуллета, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Сомали смертник взорвал себя в автомобиле, погибли 15 человек

Противостояние группы боевиков с полицейскими и военнослужащими продолжается, в воскресенье утром в ТЦ слышна стрельба