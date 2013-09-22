Около 30 человек остаются заложниками в ТЦ в Найроби

"Около 30 заложников находятся внутри ТЦ", - цитирует телеканал источник, находящийся на месте происшествия.

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Ранее сообщалось, что в здании находятся около семи заложников, сообщает РИА Новости.

В субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Уэстгейт (Westgate) в Найроби. Очевидцы сообщали, что нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам. По данным местной полиции, злоумышленники пытались ограбить один из магазинов центра, затем в МВД страны сообщили о спланированной террористической атаке. В свою очередь группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за нападение.

Боевики использовали автоматы, гранаты и удерживают заложников. Согласно последним данным МВД, погибли 59 человек ранены около 200 человек, среди жертв члены президентской семьи, а также иностранные граждане, включая американцев и канадцев.

Противостояние группы боевиков с полицейскими и военнослужащими продолжается, в воскресенье утром в ТЦ периодически была слышна стрельба, отмечает Франс Пресс. Президент Кении Ухуру Кениата призвал устроить охоту на осуществивших нападение боевиков, куда бы они ни побежали.