Сирия готова выполнить любые условия ООН по разоружению

Об этом 15 сентября заявил министр информации Сирии Омрана аль-Зуби, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

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По словам аль-Зуби, Сирия «полностью принимает российский план по уничтожению химического оружия». Министр добавил, что Дамаск выполнит все предписания, одобренные под эгидой ООН, без ограничений, и уже начал готовить соответствующие документы.

Между тем президент Франции Франсуа Олланд в воскресенье заявил, что голосование по проекту соответствующей резолюции в Совбезе ООН может состояться уже на следующей неделе. Он также отметил, что мировое сообщество должно предусмотреть санкции вплоть до военного вмешательства, в случае если Сирия не выполнит взятые на себя обязательства.

14 сентября главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри по итогам переговоров в Женеве согласовали план по установлению международного контроля над химическим оружием в Сирии. В соответствии с планом, до конца ноября 2013 года в Сирию должны прибыть инспекторы по химоружию, а сам арсенал должен быть полностью уничтожен до середины 2014 года.

Россия выступила с предложением передать химическое оружие, контролируемое Дамаском, под международный контроль с целью последующего уничтожения на фоне намерений властей США нанести удар по Сирии. Вашингтон, ранее неоднократно предупреждавший о недопустимости применения химического оружия в гражданской войне, планировал атаку после появления сообщений о том, что 21 сентября в результате применения химоружия под Дамаском погибли более 1400 человек. По данным США, за атакой стояли сирийские власти.