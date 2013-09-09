В Белом доме обещают "серьезно рассмотреть" предложение РФ по Сирии

Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель советника президента США по национальной безопасности Тони Блинкен.

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"Мы хотим серьезно рассмотреть предложение. Мы, конечно, обсудили эту идею с русскими. И, конечно, мы бы приветствовали решения и действия Сирии по передаче химического оружия", - сказал Блинкен, сообщает РИА Новости.

Однако, по его словам, международное сообщество за 20 лет не добилось от Сирии присоединения к запрету на химическое оружие, и до последних дней режим Асада даже не признавал наличие у себя такого оружия. Кроме того, по словам Блинкена, Россия последовательно блокировала в Совете безопасности ООН резолюции против Сирии.

"Мы пытались работать с русскими в СБ по химическому оружию в Сирии все время на протяжении месяцев. И до настоящего времени они блокировали все наши инициативы, включая заявления для прессы, не говоря уже о резолюциях СБ ООН", - сказал Блинкен.

Также, по его словам, Сирия располагает одним из крупнейших в мире арсеналов химоружия, который разбросан по стране, и потребуется время и, возможно, мирная ситуация для того, чтобы перемещать оружие. Блинкен также сказал, что США должны продолжить давление на Сирию. "Очевидно, что это предложение (России) высказано в контексте угрозы США действовать и в контексте давления со стороны президента. Так что важно, чтобы мы не ослабляли давление, и конгресс дал президенту одобрение, которого он попросил", - заключил он.