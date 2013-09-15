В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

В результате 15 человек попали в больницу с различными травмами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Пегас туристик», которой принадлежит перевернувшийся автобус.

Как уточнил собеседник агенства, самую тяжелую травму получил гид, уроженец Киргизии. По словам представителя турфирмы, у него перелом. Правда, он не уточнил чего именно. Также нескольким туристам наложили швы, в том числе одной девочке, сообщает Lenta.ru.

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Спустя полтора часа после аварии, как уточняет агентство, все пассажиры перевернувшегося автобуса вернулись в отели.

Авария произошла утром 14 сентября по дороге из Мармариса на экскурсию в Дальян. Автобус перевернулся после того, как выехал на встречную полосу и завалился в кювет. По словам представителя турфирмы, скорее всего, водитель уснул за рулем. Всего в момент аварии в салоне находилось 35 человек. По данным ИТАР-ТАСС, их было 38. Сколько точно из них россиян — не уточняется.

Россияне в Турции нередко попадают в ДТП. Наиболее крупная авария произошла октябре 2012 года на дороге Анталья-Кемер. Тогда двое граждан России погибли, еще 23 получили ранения. После этой аварии российские и турецкие власти провели встречу, на которой обсудили повышение мер безопасности для туристов из России.