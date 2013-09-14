В Москве пройдет матч по футболу среди парламентариев 11 стран

16:11, 14 сентября 2013
Мир
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С 20 по 22 сентября в Москве пройдут Международные парламентские игры. В рамках мероприятия на Красной площади состоится товарищеский матч по футболу между сборными России и мира.

Футбол

В нынешних играх, четвёртых по счёту, участвуют команды из 11 государств. Сборные парламентариев в течение трёх дней будут сражаться за звание сильнейших в пяти видах спорта: мини-футбол, настольный теннис, большой теннис, шахматы и бадминтон.

Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на сообщение Госдумы.

Победителю общекомандного зачёта достанется переходящий Кубок Международных парламентских игр. Кульминацией соревнований станет товарищеский гала-матч по футболу между сборными России и мира, который пройдёт 22 сентября в 11:00 на Красной площади.

Российскую команду возглавит первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Кроме участия в спортивных мероприятиях иностранные депутаты посетят Государственную Думу, где встретятся со спикером Сергеем Нарышкиным и обсудят актуальные политические вопросы.

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Впервые международные парламентские игры прошли в 2009 году. В сообщении Госдумы они названы «уникальным мероприятием», предоставляющим «политикам из разных стран площадку для неформального общения». Кроме того, они стали эффективной пропагандой спортивного образа жизни.

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