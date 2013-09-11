СМИ: Для передачи сирийского химоружия понадобится до 75 тысяч человек

Данная оценка является весьма приблизительной, но "дает представление о масштабах задачи", сказал источник издания в администрации президента Обамы. По его словам, это "лишь первый кошмар" в сложном процессе организации подобной передачи.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times, которая цитирует исследование Пентагона.

Оценки Пентагона подвергаются сомнению. В частности, нет данных, в скольких местах в Сирии хранится химоружие. Американская разведка первоначально насчитала 42 таких места, но реальная информация есть только о 19 предполагаемых местах хранения, пишет газета.

Специалисты по химическому оружию заявляют, что подобная операция потребует больших денежных вложений и времени, и что она потенциально связана с военным риском. В частности, понадобится намного больше инспекторов, чем имеющиеся в распоряжении ООН примерно 100 человек. Есть опасность, что инспекторы подвергнутся нападениям, считают в ООН. Например, в окрестностях сирийского города Аль-Сафира, где на крупном комбинате может производиться химоружие, постоянно идут бои, отмечает газета.

Россия в понедельник предложила передать химоружие в Сирии под международный контроль - это предложение поддержали сирийские власти, а оппозиция назвала инициативу неприемлемой. По мнению экспертов, в случае успеха этой инициативы, удар США по сирийским объектам может не состояться.