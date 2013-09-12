СМИ: США начали поставки вооружений отрядам сирийской оппозиции

Оружие поступает отрядам мятежников вместе с грузами помощи по линии госдепартамента, в числе которых автомашины, средства связи и медикаменты, сообщили газете американские должностные лица и представители сирийской оппозиции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Однако США пока отказываются снабжать противников Башара Асада противотанковыми управляемыми снарядами и переносными ракетными системами "земля-воздух", рассказал один из представителей оппозиции. По его словам, "поставки ЦРУ осуществляются через сеть подпольных баз в Турции и Иордании, число которых увеличилось за последний год в связи с тем, что Управление стремилось оказать помощь ближневосточным союзникам США, в том числе Саудовской Аравии и Катару, в снабжении оружием сил сирийских повстанцев".

Во вторник находившийся в Вашингтоне представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии /НКОРС/ Халид Салех также сообщил, что Соединенные Штаты начали поставки некоторых видов вооружений сирийским мятежникам. Ранее США оказывали помощь силам оппозиции, направляя им лишь "небоевое снаряжение", в том числе средства связи. Однако, как рассказал Салех, теперь они "снабжают некоторыми видами оружия Верховный военный совет" Сирийской свободной армии, возглавляемый Селимом Идрисом. По словам представителя оппозиции, эта группировка сумела убедить Соединенные Штаты в том, что их вооружения "не попадут в плохие руки".